Infoabend über "Elektromobilität"

Die Stadtwerke Bamberg laden am Montag, 3. Februar, zu einem Informationsabend zu dem Thema "Elektromobilität" ein. Referent ist Detlef Fischer, Geschäftsführer des Verbands der Bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft und Experte in Sachen Elektromobilität. Vor dem Referat führen Oberbürgermeister Andreas Starke und Stadtwerke-Geschäftsführer Michael Fiedeldey in die Thematik ein. Anschließend besteht die Möglichkeit zum Austausch. Die Teilnahme am Infoabend ist kostenlos. Wegen begrenzter Plätze ist eine Anmeldungen ausschließlich online unter www.stadtwerke-bamberg.de/e-mobilitaet möglich. red