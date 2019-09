Infoabend im Krankenhaus

Zur Aufklärung und Information referiert Rechtsanwalt Peetz in der Juraklinik Scheßlitz über das Thema "Patienten- und sonstige Vorsorgeerklärungen". Der Infoabend beginnt am 11. September um 19 Uhr.

Ohne Vollmachten ist man im Fall der Fälle fremdbestimmt. Rund 90 Prozent der Menschen haben diese Angelegenheit nicht erledigt. Mit einer Vorsorgevollmacht wird eine andere Person legitimiert, im Sinne des Vollmachtgebers zu entscheiden oder zu handeln, wenn er selbst nicht mehr in der Lage dazu ist. In einer Patientenverfügung werden die eigenen Wünsche zu lebenserhaltenden Maßnahmen, Wiederbelebung und konkreten medizinischen Behandlungen festgelegt. Was bei diesen Vollmachten zu beachten ist, welche Kriterien notwendig sind, um sie rechtskonform zu gestalten, erfahren die Teilnehmer. Im Anschluss wird der Referent noch offene Fragen beantworten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich und der Vortrag ist kostenfrei. red