Infoabend für künftige Fünftklässler

Am Christian-Ernst-Gymnasium (Langemarckplatz 2) findet am Mittwoch, 12. Februar, um 19 Uhr eine Informationsveranstaltung für zukünftige Fünftklässler über die Ausbildungsmöglichkeiten des musischen Gymnasiums statt. Während die Eltern am einstündigen Einführungsvortrag teilnehmen, lernen die Kinder Schwerpunkte des Christian-Ernst-Gymnasiums kennen. Neben der musisch-kreativen Ausrichtung, die sich durch Instrumentalunterricht, Chor, Orchester, Kunstunterricht und Schultheater auszeichnet, werden die Naturwissenschaften und die Fremdsprachen ebenso intensiv wie in anderen gymnasialen Ausbildungsrichtungen unterrichtet (Englisch ab der 5., Latein ab der 6. und auf Wunsch Italienisch ab der 11. Jahrgangsstufe). Weitere Informationen unter uebertritt.ceg-erlangen.de. red