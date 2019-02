Infoabend für Eltern

Für die Eltern, deren Kinder im Herbst 2019 in Kasendorf eingeschult werden sollen, findet am Mittwoch, 20. Februar, um 19 Uhr ein Informationsabend in der Grundschule Kasendorf statt. Auf dem Programm stehen Hinweise zur Schuleinschreibung am 27. Februar und zur Feststellung der Schulfähigkeit. red