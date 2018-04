Infoabend für Eltern

Für Eltern von Schülern der 4. Klassen an den Grundschulen organisiert das Jack-Steinberger-Gymnasium Bad Kissingen am Mittwoch, 25. April, einen Infoabend. Denn schon im Mai werden die Weichen gestellt für den weiteren schulischen Werdegang ab September. Beginn ist um 18 Uhr.

Dabei wird über den in der Praxis gar nicht so schwierigen Übergang von der Grundschule in die Arbeitsweise des Gymnasiums berichtet wie über die Wahlmöglichkeiten, die das JSG mit seinen drei Schulzweigen (sprachlich, mathematisch-naturwissenschaftlich und sozialwissenschaftlich) und vier mögliche Fremdsprachen (Englisch, Latein, Französisch, Spanisch) bietet.

Zudem wird über die "Theater- und Musikklassen" informiert sowie über die Nachmittagsbetreuung im Rahmen der offenen Ganztagesschule.

Während der kurzen Informationsveranstaltung, die vorrangig für die Eltern gedacht ist, werden die Kinder von den Tutoren des JSG zu Stationen innerhalb des Schulgebäudes geführt. An den Stationen können die Schüler zum Beispiel Biologie spielerisch begreifen, physikalische und chemische Experimente mit großer Wirkung erleben oder mathematische Knobelaufgaben lösen. Axolotl, Kornnatter, Vogelspinne und Co freuen sich auf den Besuch im Vivarium. Wer Lust hat, kann auch einen Blick in die Sterne werfen, und auch die Lust auf Fremdsprachen wird geweckt. Im Anschluss an die Infoveranstaltung können sich auch die Eltern die Stationen anschauen. Für das leibliche Wohl sorgen in dieser Zeit Schüler der Q11. red