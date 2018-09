Infoabend der AfD in Gundelsheim

Die AfD Bamberg lädt am heutigen Dienstag, 4. September, um 19 Uhr Mitglieder und Interessierte zum Infoabend in Gundelsheim ein. Zu Gast ist MdB Martin Hess, der zum Thema "Innere Sicherheit in Gefahr" sprechen wird. Daneben stellen sich die Landtags- und Bezirkstagskandidaten der AfD Bamberg vor. Veranstaltungsort ist das Alte Rathaus, Hauptstraße 10 in Gundelsheim. red