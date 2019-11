Infoabend beim Bürgerverein Cortendorf

Der Bürgerverein Cortendorf (BVC) lädt alle Mitglieder und Gäste am Montag, 11. November, ein. An dem Abend sollen die Projekte, die in der Ideensammlung vom letzten Treffen zusammengestellt wurden, aufgeteilt und vertieft werden. Aktuelle Themen, wie eine notwendige Verkehrsschau, sollen angesprochen werden. Ein besonderes Problem, das dem BVC seit längerem auf den Nägeln brennt, ist, dass ein Vereinslokal oder Versammlungsort in Cortendorf fehlt. Auch dazu sollen an dem Abend Lösungen gefunden werden. Dieses Mal ist der BVC Gast bei der Awo im Foyer, Cortendorfer Straße 55, um 19.30 Uhr. red