Infoabend an der Wirtschaftsschule

Die Staatliche Wirtschaftsschule Coburg bietet einen maßgeschneiderten Einstieg für Schüler der Mittelschule, der Realschule oder des Gymnasiums nach der 6. beziehungsweise der 9. Jahrgangsstufe. In zwei- oder vierjähriger Ausbildung ermöglicht die Wirtschaftsschule den mittleren Bildungsabschluss, der die Eintrittskarte für ein erfolgreiches Berufsleben darstellt oder den Grundstein für weitere schulische Abschlüsse legt (FOS, BOS, Gymnasium). Im Rahmen eines vorbereitenden Zusatzangebotes werden ab dem Schuljahr 2020/21 zusätzlich Schüler in die 6. Jahrgangsstufe aufgenommen. Die Wirtschaftsschule definiert sich als weiterführende Schule mit kaufmännischer Schwerpunktsetzung. Der Informationsabend der Wirtschaftsschule für die zweistufige und die vierstufige Form sowie die zusätzliche Jahrgangsstufe 6 findet am Mittwoch, 19. Februar, im Schulgebäude statt. Die Besucher können sich ab 18 Uhr zunächst einen Einblick in die Räumlichkeiten und vor allem in die Arbeitsweise der Übungsunternehmen verschaffen, anschließend finden Informationsvorträge zu den unterschiedlichen Formen der Wirtschaftsschule statt. Es können auch Einzelberatungsgespräche geführt werden und der Elternbeirat wird mit Snacks und Getränken für das leibliche Wohl sorgen. red