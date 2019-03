Infoabend an der FHM

Die Fachhochschule des Mittelstands (FHM) Bamberg veranstaltet am Dienstag, 5. März, um 17.30 Uhr einen Informationsabend zu allen Bachelorstudiengängen in den Bereichen Medien, Wirtschaft und Gesundheit & Soziales und gibt Einblicke in die individuellen Studienmöglichkeiten an der FHM. Neu zum Studienstart im Oktober 2019 werden die Bachelorstudiengänge Physician Assistance, Betriebswirtschaft und Wirtschaft & Recht angeboten. Diese richten sich an Berufstätige, die nach einer abgeschlossenen Berufsausbildung studieren möchten. Außerdem starten die beiden Masterstudiengänge Betriebs- und Kommunikationspsychologie und Crossmedia & Communication Management neu an der FHM Bamberg. Der Infoabend bietet Studieninteressierten einen Einblick in die Hochschule, die Studiengänge und die entsprechenden Studieninhalte und bietet außerdem die Gelegenheit, mit den wissenschaftlichen Mitarbeitern ins Gespräch zu kommen und Fragen zu stellen. Wer es zu diesem Termin nicht an die FHM schafft, kann dies jeden ersten Dienstag im Monat um 17.30 Uhr nachholen. Der Infoabend ist kostenlos und kann ohne Voranmeldung besucht werden. red