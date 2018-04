Info-Veranstaltung: Schädliche Schwammspinner im Wald

Sigismund von Dobschütz



Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) informierte Bürgermeister Franz Kuhn kurz vor Ostern über das Auftreten des schädlichen Schwammspinners in Gemeinde- und Privatwald auf einer 15 Hektar großen Fläche am Wiesberg. Wie er den Gemeinderäten in der Sitzung erläuterte, kann es dort im warm-trockenen Frühsommer zu Massenvermehrungen kommen, wobei die Schmetterlingsraupen das Wachstum der Bäume durch Laubfraß beeinträchtigen. Am Donnerstag, 19. April, wird es deshalb einen Informationsabend in Ebenhausen geben, auf dem Vertreter des AELF mit den Waldbesitzern das weitere Vorgehen abstimmen wollen. Sollte die Bekämpfung des Schwammspinners notwendig erscheinen, soll der Wald aus der Luft mit einer für andere Insekten ungefährlichen Chemikalie besprüht werden. Die Kosten der Maßnahme trägt dann der Freistaat.

Ab Januar 2019 hat der Bayerische Volkshochschulverband e.V. (BVV) seine Mindestanforderung für eine Mitgliedschaft örtlicher Volkshochschulen verdreifacht. Statt bisher 10 000 Teilnehmerstunden pro Jahr werden künftig 30 000 gefordert, um in den Genuss der Fördergelder zu kommen. Sowohl Bad Kissingen als auch Hammelburg haben sich deshalb bereits für die Bildung eines Verbundes geeinigt. Auch der Oerlenbacher Gemeinderat stimmte jetzt dieser Verbundbildung vorbehaltlos zu, da Oerlenbach eine Außenstelle der Bad Kissinger VHS ist. Ab 2019 werden alle im Verbund angeschlossenen Gemeinden in einheitlichem Design mit einer Broschüre und nur einer Homepage auftreten. Dennoch werde Oerlenbach wie bisher seine ortsspezifischen VHS-Veranstaltungen zusätzlich in einer eigenen Broschüre an alle Haushalte verteilen, versicherte Bürgermeister Kuhn. Der Verbund sei ein formaler Vorgang ohne Nachteile für Oerlenbachs Volkshochschüler.