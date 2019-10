Zu einer Informationsveranstaltung am Montag, 21. Oktober, in der Abtenberghalle sind alle Bürger eingeladen. Vorgestellt wird das Konzept Soziale Integration im Quartier. Außerdem geht es um die zukünftige Nutzung der alten Schule in Ebing mit Umfeld als Bürgerhaus / Kulturzentrum. Beginn ist um 18.30 Uhr. red