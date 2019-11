Info- und Elternabend über die Pubertät

Der Familienstützpunkt im Mütterzentrum Ebermannstadt lädt am Montag, 25. November, zu einem Info- und Elternabend ein, den die Katholische Erwachsenenbildung im Landkreis Forchheim veranstaltet. Zielgruppe sind Eltern von Kindern, die am Beginn oder mitten in der Pubertät sind. Der Elternabend ist ein Angebot aus dem Programm "Kess erziehen", einem bundesweit verbreiteten Konzept, das Eltern in Erziehungsfragen stärken will. "Mein Kind, die Pubertät und ich" - so lautet der Titel des Abends. Eine Anmeldung ist bis Montag, 18. November, bei Barbara Großmann unter Telefon 0151/56042210 oder über E-Mail an familienstuetzpunkt@muetterzentrum-ebermannstadt.de erbeten. red