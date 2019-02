Info-Tag zum Übertritt

Das Kaiser-Heinrich-Gymnasium an der Altenburger Straße öffnet seine Klassenzimmer und lädt am Samstag, 23. Februar, zu einem Infovormittag zum Übertritt in die 5. Jahrgangsstufe ein. Ab 9.30 Uhr werden in der Haupthalle das Schulprofil, die sprachliche und naturwissenschaftlich-technologische Ausbildungsrichtung, das Fremdsprachenangebot sowie das ganzheitliche pädagogische Konzept der gebundenen Ganztagsform vorgestellt.

Die künftigen Fünftklässler werden von Tutoren begleitet, lernen das KHG bei einem besonderen Rundgang näher kennen und erleben bei verschiedenen Aktionen Schule hautnah zum Anfassen. Neben einem Sportparcours bieten den jungen Gästen kleine Theaterstücke, Kunstprojekte, Vorführungen sowie Chemie- und Physikshows spannende Einblicke in die Fachbereiche und verschiedene Wahlkurse.

Im zweiten Teil des Infovormittags besteht für die Eltern zusammen mit ihren Kindern die Gelegenheit, mit der Schulleitung, den Lehrkräften sowie Eltern- und Schülervertretern ins Gespräch zu kommen. Der Informationstag endet gegen 12 Uhr. red