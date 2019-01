Info-Lounge mit Vorstellung FOS-BOS

Die Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule Bad Neustadt lädt für Dienstag, 5. Februar, um 18 Uhr zu einem Informationsabend mit anschließender Info-Lounge ein. Aus organisatorischen Gründen beginnt die Veranstaltung zunächst in der Aula der Staatlichen Wirtschaftsschule. Hier werden Informationen über den Schultyp Fach- und Berufsoberschule gegeben. Die Anmeldung an der FOS oder BOS für das Schuljahr 2019/20 findet in den Wochen vom 18. Februar bis 1. März statt. Die Öffnungszeiten des Sekretariats sind montags bis donnerstags von 8.30 Uhr bis 13 Uhr und 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr, freitags von 8.30 Uhr bis 13 Uhr. Am Donnerstag, 21. Februar, findet eine Abendanmeldung von 16 Uhr bis 18 Uhr statt. sek