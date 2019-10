Info-Besuch im Bürgerspital

Eine Führung durch das Bürgerspital stand beim SPD-Ortsverein Hammelburg auf dem Programm. Am Dienstag traf sich dazu der SPD-Vorstand mit Anni Misch vom Senioren- und Behindertenbeirat sowie Gerd Schäfer, Bewohnerfürsprecher, bei Heimleiter Guido Gombarek .

In einer Mitteilung der SPD hieß es, dem Ortsverein Hammelburg unter der Vorsitzenden Katrin Jordan und dem Kreisverband der SPD im Landkreis Bad Kissingen unter Vorsitz von Norbert Schaub sei es sehr wichtig, sich für die Erhaltung des Seniorenheims einzusetzen. Ein wichtiger Pluspunkt des Heims sei die zentrale Lage mitten in der Stadt, der direkte Zugang zur angeschlossenen Kirche und die hohe Akzeptanz in der Bevölkerung. Überreicht wurde bei dem Besuch eine Spende von 100 Euro im Auftrag der Stadtratsfraktion der SPD an den Heimleiter sowie Stofftaschen für die Weihnachtszeit. red