Info-Abend zur Kommunalwahl 2020

Der Kreisverband von Bündnis 90/Die Grünen bietet am Mittwoch, 27. März, einen Infoabend zur Kreistags- und Stadtratswahl im nächsten Jahr im Bistro "Die Klappe" in Bad Brückenau an. Beginn ist um 19.30 Uhr. Im März 2020 sind in Bayern Kommunalwahlen. Bisher gab es in der Stadt noch keine Liste der Grünen oder eine ihnen na hestehende Bürgerliste wie beispielsweise in Hammelburg oder Bad Kissingen. Sowohl die Bundestagsabgeordnete Manuela Rottmann als auch die stellvertretende Landrätin Monika Horcher kommen. sek