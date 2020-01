Info-Abend zur Einführungsklasse 2020/21

Seit vielen Jahren bietet das Kaiser-Heinrich-Gymnasium (KHG) für Schüler mit mittlerem Bildungsabschluss von Real-, Wirtschafts- oder Mittelschule (M10) eine spezielle Einführungsklasse an, mit der der Eintritt in die Oberstufe des Gymnasiums vorbereitet wird. Durch eine vertiefte Einführung in die Themengebiete und Arbeitstechniken am Gymnasium sowie eine spezielle Förderung in den Fächern, die später Grundlage der Abiturprüfung sind, werden laut KHG die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Teilnahme gelegt.

Ziel ist der Erwerb der allgemeinen Hochschulreife (Abitur). Zu seinem Informationsabend über die Einführungsklasse im Schuljahr 2020/2021 lädt das Gymnasium für den 28. Januar um 19.00 Uhr alle interessierten Schüler sowie deren Eltern in die Mensa der Schule (Altenburger Straße 16) ein.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.khg.bamberg.de (unter der Rubrik "Schulprofil") oder unter der Rufnummer 0951/9520200. red