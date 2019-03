Info-Abend zum Übertritt

Die Jakob-Kaiser-Realschule Hammelburg veranstaltet am Montag, 11. März, in der Aula einen Informationsabend für Eltern, deren Kinder im Schuljahr 2019/2020 an die Realschule übertreten wollen. Beginn der Veranstaltung ist um 18 Uhr in der Aula der Schule. An dem Abend erhalten die Interessenten Auskünfte zu den Voraussetzungen des Übertritts, den Ausbildungsrichtungen und -zielen sowie des Ablaufs des möglichen Probeunterrichts durch Christian Buchner (Schulleitung) und Beratungslehrer Stefan Eideloth. Ende ist gegen 20.30 Uhr. Zudem informiert Studienrätin Carolin Becker über die Theaterklasse, die nun seit zwei Jahren an der Realschule fest zum abwechslungsreichen Schulleben beiträgt. Während und nach den Vorträgen werden die zukünftigen Fünftklässler von den Tutoren durch das Schulhaus geführt, um die Fach- und Klassenräume ebenso wie die Lehrkräfte der Schule kennenzulernen. Nach dem Vortrag haben auch die Eltern die Gelegenheit, sich einen Überblick über das Schulgebäude zu verschaffen. Die Jakob-Kaiser-Realschule Hammelburg freut sich auf den Besuch zahlreicher Gäste. red