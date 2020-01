Info-Abend für werdende Eltern

Donum Vitae (Kapuzinerstraße 34, Eingang Holzmarkt) bietet einen Informationsabend für werdende Mütter und Väter an. Im Mittelpunkt stehen Fragen zu gesetzlichen Ansprüchen (wie Mutterschutz, Elterngeld und Elternzeit, Kindergeld, Familiengeld, Wohngeld, ALG II) sowie Hilfsangebote und die Angebote anderer Einrichtungen. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 6. Februar, von 18.30 bis 20 Uhr statt. Anmeldung unter der Rufnummer 0951/2086325 oder per E-Mail an bamberg@donum-vitae-bayern.de. red