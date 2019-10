Info-Abend für Integrationslotsen

Seit 2017 hat die Malteser Flüchtlingskoordinatorin Brigitte Schlee-Söder ihr Büro im Caritasgebäude in Bad Kissingen. Ihre Aufgabe ist es, immer mehr Ehrenamtliche zu gewinnen, die die Integration von Flüchtlingen aus den Kriegs- und Krisengebieten mitgestalten möchten. "Die Malteser setzen sich seit Langem dafür ein, Integrationsangebote von Mensch zu Mensch zu machen, dort wo man nachbarschaftlich zusammenlebt", erklärt Schlee-Söder den Ansatz der Hilfsorganisation. Deshalb bauen die Malteser jetzt auch in Bad Brückenau eine Gruppe auf, die genau dort ansetzt: beim menschlichen, alltäglichen Miteinander. Die Malteser wollen dort im November mit einer interkulturellen Teestube starten, für die sie noch Ehrenamtliche suchen, heißt es in einer Pressemitteilung der Malteser. So findet am heutigen Mittwoch, 23. Oktober, 18 Uhr, ein Info-Abend in der Georgi Kurhalle in Bad Brückenau statt.Weitere Informationen gibt es bei Brigitte Schlee-Söder, Tel.: 0971/724 694 12 oder 0170/555 38 61, E-Mail: brigitte.schlee-soeder@malteser.org. Foto: David Porrmann/Malteser