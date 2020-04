Infizierter missachtet Quarantäne

Nicht ganz so genau nahm es am Samstagnachmittag ein älterer Herr mit seiner häuslichen Quarantäne und wurde prompt von der Polizei erwischt. Er muss sich nun vor der Justiz verantworten.

Weil er in der Vergangenheit positiv auf den neuartigen Corona-Virus getestet worden war, hatte das Gesundheitsamt für den 68-Jährigen noch bis Ende nächster Woche eine häusliche Quarantäne angeordnet. Das hielt den Mann aus dem nördlichen Landkreis jedoch nicht davon ab, eine Spritztour nach Kulmbach zu unternehmen. Zwar trug er einen selbst gefertigten Stoffmundschutz, was jedoch einen Verstoß gegen die geltende Quarantänebeschränkung noch lange nicht entschuldigte. Seiner Redseligkeit war es letztendlich geschuldet, dass er einer Frau von seiner Auflage erzählte, woraufhin diese die Polizei verständigte. Mehrere Beamte stellten den Ausreißer kurze Zeit später in der Albert-Ruckdeschel-Straße zur Rede. Der Mann musste den Nachhauseweg mit Polizeibegleitung antreten und darf nun ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz erwarten. Einige wenige Kontaktpersonen haben bereits Kontakt zum Gesundheitsamt aufgenommen.

Die Polizei weist nochmals ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei einer Zuwiderhandlung gegen eine behördlich angeordnete Quarantänemaßnahme um kein Kavaliersdelikt sondern um eine Straftat handelt, die mit einer Freiheitsstrafe oder einer empfindlichen Geldstrafe geahndet werden kann. Zudem können hierbei andere Personen ernsthaft gefährdet werden. pol