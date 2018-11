Industriegewerkschaft Metall beschwört Zusammenhalt und Solidarität

Es ist eine gute und schöne Tradition der Industriegewerkschaft (IG) Metall Schweinfurt, jedes Jahr im Herbst ihre Mitglieder zu ehren, die 40, 50 oder 60 Jahre und sogar sieben Jahrzehnte ihrer Gewerkschaft verbunden sind. Im feierlichen Rahmen wurden jetzt die Jubilare im Konferenzzentrum Schweinfurt ausgezeichnet. Darunter waren auch verdiente Gewerkschafter aus dem Kreis Haßberge, wie die IG Metall mitteilte.

Insgesamt freute sich Andrea Sicker, Gewerkschaftssekretärin, in ihrer Rede über 408 Jubilare und insgesamt 18 490 Jubeljahre. Davon wurden 19 Mitglieder für 70 Jahre Mitgliedschaft, 41 Kollegen für 60 Jahre, 78 Personen für 50 Jahre und 270 für 40 Jahre Mitgliedschaft geehrt.

Die IG Metall Schweinfurt dankte den Jubilaren für die Treue, die jahrelange Unterstützung und ihr Engagement - auch in schwierigen Zeiten, die man gemeinsam bewältigt habe.

Durch das Bekenntnis zur IG Metall, über viele Jahrzehnte, hätten sich die Mitglieder für gerechte Löhne und gute Arbeitsbedingungen eingesetzt, hieß es. Deshalb nimmt die Jubilarehrung der IG Metall Schweinfurt auch immer einen besonderen Platz unter den Veranstaltungen im Jahr ein.

Stellvertretend für alle anwesenden Jubilare ehrte und dankte Thomas Höhn, Zweiter Bevollmächtigter der IG Metall Schweinfurt, folgenden Mitgliedern: Heinrich Kellermann (70 Jahre), Alfred Eusemann (60 Jahre), Irene Derra (50 Jahre), Ali Louzri (40 Jahre). In einem gemeinsamen Interview mit den Kollegen berichteten diese über ihre Anfänge im Arbeitsleben, die Beweggründe, Mitglied in einer Gewerkschaft zu werden, und was für sie die IG Metall bedeutet. "Die Verbundenheit zur Gewerkschaft war bei den Befragten deutlich spürbar", teilte die IG Metall weiterhin mit. In seiner Festrede beglückwünschte der Erste Bevollmächtigte der IG Metall, Peter Kippes, ebenfalls die Jubilare und stellte die Bedeutung von Gewerkschaften früher wie heute heraus. "Es hat sich immer gelohnt, sich für seine Interessen einzusetzen", so Kippes. Als einprägsames Beispiel nannte er den Widerstand in der Wälzlagerkrise Anfang der 1990er mit über 10 000 Menschen am Schweinfurter Marktplatz und den Marsch nach Bonn, der eine Welle der Solidarität auslöste. Zusammenhalt und die Solidarität zueinander seien unabdingbare Bestandteile der Gesellschaft und machten die IG Metall und ihre Mitglieder aus, sagte er.

Die musikalische Begleitung der "Gaudiprofis" rundete die Feierlichkeit ab, und die Gäste nutzten die Gelegenheit, sich auszutauschen und den Nachmittag ausklingen zu lassen. red