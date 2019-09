Indisches Hochamt geht unter die Haut

Die Premiere für das neue Gottesdienstangebot der St.-Georgs-Pfarrei ist gelungen. Die Schweißperlen standen Eva Döring und Jutta Paulini sowie Stadtpfarrer Kilian Kemmer nicht nur wegen der hohen spätsommerlichen Temperaturen auf der Stirn. Bestes Ausflugswetter, Markttag und am Vormittag bereits volle Gottesdienste ließen die Verantwortlichen des Liturgieausschusses bange werden, wie sich das Interesse für die erste "Auszeit" zeigen würde.

St. Georg geht neue Wege

Einmal im Monat will man mit einem besonderen Gottesdienst neue Wege gehen. Nicht zuletzt das Interesse an einem Gottesdienst im syro-malabarischen Ritus der indischen Thomas-Christen füllte dann doch die Stadtpfarrkirche St. Georg. Monsignore Matthew Killiroor feierte zusammen mit anderen indischen Priestern ein Hochamt, das unter die Haut ging.

Indische Schwestern reisten eigens aus Stuttgart an, um die typischen liturgischen Gesänge in der Sprache der Malayalam sehr eindrücklich vorzutragen. Der von Mystik und Ehrfurcht geprägte Gottesdienst konnte in Broschüren in deutscher Sprache verfolgt und mit vollzogen werden. Am Ende dankte Pfarrer Kilian Kemmer für den Einsatz so vieler indischer Priester und Nonnen auch in der Region Höchstadt. Der große Nachwuchs an geistlichen Berufen in Südindien steht nach Kemmers Ansicht durchaus in einem Zusammenhang, wie der Gottesdienst wertgeschätzt und gefeiert wird. Die nächste Auszeit findet am 20. Oktober im Garten der Kita St. Michael statt. NR