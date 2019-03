Indische Küche "for everyone"

Das Geheimnis der indischen Küche liegt in der außerordentlichen Vielfalt von kostbaren Gewürzen. In einem VHS-Kochkurs lernen die Teilnehmer, wie sie ein indisches Menü, bestehend aus einem Puten-Spieß, zweierlei Curry und einer Aprikosen-Mango-Creme, zubereiten können. Beginn ist am Sonntag, 10. März, um 10.30 Uhr in der VHS-Lehrküche. Anmeldungen unter 09561/88250 oder online auf www.vhs-coburg.de. red