"Zieh die Mokassins an, stecke dir eine Feder ins Haar und begib dich auf den Schleichweg zum Apachen Pub (Schützenhaus). Dort erwarten dich Apachen und Bleichgesichter zu einem geselligen Indianerabend", heißt es bei Kulturbunt am Freitag, 13. September. Start ist um 19 Uhr am Bleichrasen. Um 20.30 Uhr wird der Film "Der Schuh des Manitu" im Schützenhaus gezeigt. Karten: Bunter Buchladen, Tel.: 09732/5833. sek