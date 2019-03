"Indian Festival" im Kulturpunkt Bruck

Der Namaste Ladies Club veranstaltet am Samstag, 16. März, das indische "Holi - Fest der Farben" im Kulturpunkt Bruck in der Fröbelstraße 6. Beginn der Veranstaltung im Kulturpunkt ist um 16 Uhr. Die Erlanger Bürgermeisterin Elisabeth Preuß folgt einer Einladung des Namaste Ladies Clubs an die Stadt. red