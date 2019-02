In zwölf Tagen zum Gesundheitscoach: Start am 26. Februar

Das Rhön-Saale Gründer- und Innovationszentrum RSG Bad Kissingen bietet in Kooperation mit der IHK Würzburg-Schweinfurt für alle Unternehmen der Region den Zertifikatslehrgang "Gesundheitscoach (IHK)" an.

Starttermin des EU-geförderten Lehrgangs ist der 26. Februar, dies teilt das RSG mit. Es sind noch Plätze frei. Gesundheitscoaches richten sich mit ihrem Angebot an Mitarbeiter von Unternehmen im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung, an Gäste in Hotels und Wellnesseinrichtungen, an Sportvereine und Schulen sowie an alle gesundheits- und fitnessinteressierten Personen. Sie organisieren und gestalten gesundheitsfördernde Übungen und Trainingsprogramme in den jeweiligen Lebenswelten und zielen insbesondere auf die Bereiche Fitness und Bewegung, gesunde Ernährung sowie Stressmanagement und Entspannung. Gesundheitscoaches informieren darüber, wie den Auswirkungen einer zu hohen Arbeitsbelastung, einem Bewegungsmangel sowie einer falschen Ernährung entgegengewirkt werden kann.

Der Lehrgang "Gesundheitscoach (IHK)", der sich entsprechend an Interessenten aus den Berufsfeldern Sport und Bewegung, Beratung und Coaching sowie Medizin und Pflege richtet, vermittelt die hierzu erforderlichen Kompetenzen an zwölf Tagen im RSG Bad Kissingen. Start des Lehrgangs, der durch eine EU-Förderung sehr kostengünstig angeboten werden kann, ist der 26. Februar.

Interessenten erhalten weitere Informationen im RSG Bad Kissingen, Tel.: 0971/723 60, buero@rsg-bad-kissingen.de sowie unter www.rsg-bad-kissingen.de. red