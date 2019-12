In Zwickau und Gotha

Die Basketballer der BG Litzendorf (4.) sind am Samstag (17 Uhr) in der 2. Regionalliga Nord in ihrem dritten Auswärtsspiel in Folge bei GGZ Basket Zwickau (6.) zu Gast. Noch zwei Partien gegen Teams aus Thüringen bestreitet die DJK Don Bosco Bamberg (10.) vor der Weihnachtspause. Die Spiele sind wichtig, da es gegen Mannschaften geht, die hinter den Bambergern in der Tabelle stehen. Am Samstag (19 Uhr) tritt die DJK zunächst bei den Big Rockets Gotha (11.) an, die überraschend erst einmal gegen den Aufsteiger Jena III gewannen. GGZ Basket Zwickau - BG Litzendorf

Nach den Auswärtserfolgen in Gotha und Jena steht die BG Litzendorf auf dem vierten Tabellenplatz. Nun soll auch im sächsischen Zwickau ein Sieg in fremder Halle gefeiert werden. Das Gästeteam um Trainer Alex Sandyk kann mit Selbstbewusstsein in die Partie gehen und wird wieder versuchen, das Zwickauer Offensivspiel durch harte Verteidigung entscheidend zu stören. Die Sachsen haben nach gutem Saisonstart zuletzt deutliche Niederlagen einstecken müssen, auch jüngst in Neustadt/Waldnaab mussten sie sich mit 30 Punkten Differenz geschlagen geben. Trotzdem sind die Zwickauer nicht zu unterschätzen. Wenn die BGL ihr eigenes Spiel durchziehen kann, ist ein letzter Auswärtserfolg 2019 möglich. Big Rockets Gotha - DJK Don Bosco Bamberg

In der letzten Saison hatte die DJK mit der robusten Spielweise der Gothaer und ihrer körperlichen Überlegenheit große Probleme und verlor zweimal. Nachdem Gotha auf der Trainerposition den ehemaligen DJKler Valentino Lott durch eine spanische Trainerin ersetzt hat, sollen nun Erfolge her, um aus den Tabellenkeller zu klettern. Da die Erfurter ProB-Mannschaft erst am Sonntag spielt, werden die Thüringer wohl mit allen Doppellizenzspielern antreten. Der DJK fehlt wieder Gerstner, erstmals wird Rückkehrer Adams dabei sein. red