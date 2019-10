In zwei Jahren zum Pädagogen

Seit September bietet die Sankt-Christophorus-Fachakademie für Sozialpädagogik (Faks) in Haßfurt im Rahmen eines Modellversuches des Kultusministeriums die "Fachschule für Grundschulkindbetreuung" an. 13 weibliche und vier männliche Schüler sind hier derzeit auf dem Weg zur pädagogischen Fachkraft in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe. Sie können nach ihrem Abschluss beispielsweise im klassischen Hort oder in schulischen Einrichtungen (offene und gebundene Ganztagesbetreuung) arbeiten. Nach einer einjährigen Vollzeitausbildung mit integrierten Praktika schließt sich ein Jahr als Berufspraktikum in einer frei gewählten Einrichtung an.

Schulleiter Peter Popp ist durchaus stolz darauf, dass von den momentan 64 Fachakademien in Bayern lediglich zwei in München und die Faks in Haßfurt diese Ausbildung anbieten. Haßfurt sei damit so etwas wie ein "gallisches Dorf in der Bildungslandschaft", erklärte er im Gespräch mit dieser Redaktion. "Wir haben hier 25 Jahre Erfahrung als Fachakademie, und diese Erfahrung und vor allem den wertschätzenden Umgang mit den angehenden pädagogischen Fachkräften lassen wir sehr gerne in diese neue Ausbildungsrichtung einfließen."

Die Fachakademie befindet sich momentan mitten in der Durchführung der Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung, so dass ab kommendem Schuljahr sogenannte Bildungsgutscheine der Bundesagentur für Arbeit angenommen werden dürfen und dadurch die Weiterbildung zur pädagogischen Fachkraft für Grundschulkindbetreuung finanziell unterstützt wird. Damit wird es für viele Interessierte, die sich später für eine Ausbildung beziehungsweise Weiterqualifizierung entscheiden, leichter, diesen Weg zu gehen, weil sie nicht von einem kompletten Verdienstausfall betroffen sind.

Kontaktmöglichkeiten

Für Rückfragen zur Ausbildung und zu den Fördermöglichkeiten können sich Interessierte direkt an die Sankt-Christophorus-Fachakademie in Haßfurt wenden, entweder unter der Telefonnummer 09521/9528280 oder über deren Homepage www.Fakshassberge.de.