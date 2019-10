In Zivil: Etliche mit Drogen erwischt

Gleich mehrere Verstöße nach dem Betäubungsmittelgesetz deckte eine Zivilstreife der Bamberger Polizei Freitag auf Samstag auf: Gegen 19.30 Uhr wurde ein 19-Jähriger Bamberger in der Fraunhofer Straße auf seinem Rad kontrolliert: Er hatte eine geringe Menge Marihuana dabei. Wenig später erweckte ein 21-jähriger Pkw-Fahrer in der Pödeldorfer Straße die Aufmerksamkeit der Beamten. Bei der Kontrolle stellten sie drogentypische Auffälligkeiten fest. Den Urintest konnte man sich sparen, der Mann räumte den Konsum von Betäubungsmitteln sofort ein und übergab noch eine geringe Menge Marihuana. Kurz vor Mitternacht war die gleiche Streife aufgrund eines Einsatzes in der Martin-Luther-Straße. Hier drang aus aus einer Wohnung starker Marihuanageruch. Bei der folgenden Durchsuchung stellten die Polizisten verschiedenste Betäubungsmittel bei dem 27-jährigen Wohnungsinhaber sicher. Gegen 2 Uhr kontrollierten sie einen 24-jährigen Bamberger auf seinem Kleinkraftrad in der Kleberstraße.Auch er zeigte deutliche drogentypische Auffälligkeiten. Die Fahrt war zu beendet, eine Blutentnahme folgte.