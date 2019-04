In Zeyern beginnt die Dorferneuerung mit der Suche nach den Zielen

Am Mittwoch, 10. April, um 19 Uhr, findet in der Rodachtalhalle (Hirtenwiesen 6) in Marktrodach, die Informationsveranstaltung und damit Auftaktveranstaltung zur Dorferneuerung in Zeyern statt.

Gemeinsam mit dem Amt für ländliche Entwicklung in Bamberg werden gemeinsam attraktive Standortbedingungen für die Bürger gestaltet und damit zur Stärkung der Region beitragen. Zeyern soll noch lebens- und liebenswerter werden, damit die dort lebenden Menschen attraktive Lebens-, Wohn- und Arbeitsbedingungen vorfinden können.

Die Eigenkräfte aktivieren

Dabei sieht dieses Projekt die Aktivierung der Eigenkräfte und die Stärkung der vorhandenen Potenziale vor. Das bürgerschaftliche Engagement, das Vereins- und Gemeindeleben, der soziale Zusammenhalt sowie die Dorfkultur werden als wesentliche Triebkräfte für eine eigenständige Entwicklung gefördert. Von dieser Maßnahme wird nicht nur der Ortsteil Zeyern profitieren, sondern die Großgemeinde Marktrodach.

Am kommenden Mittwoch sollen alle Interessierten über das Verfahren unterrichtet werden. Den Teilnehmern wird offeriert, was passieren kann, wenn zusammengearbeitet und ein gemeinsames Ziel verfolgt wird. Nämlich: Gemeinsam etwas Schönes für Zeyern zu schaffen.

Bus-Shuttle im Einsatz

Für Bürger, die nicht so mobil sind, wird ein Bus-Shuttle eingerichtet. Ab dem Feuerwehrhaus in Zeyern geht es ab 18, 18.15, 18.30, 18.45 Uhr in die Rodachtalhalle. Es können immer nur neun Bürger transportiert werden. Es wird gebeten, auch Fahrgemeinschaften zu bilden. Am 17./18. Mai gibt es ein Einführungsseminar an der Schule für Dorf- und Flurentwicklung in Klosterlangheim. Für dieses Seminar werden Personen aus den verschiedenen Bereichen ausgewählt, daran teilzunehmen. red