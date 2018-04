In zehn Wochen zum Zehn-Kilometer-Läufer

mk/rei



Die Aktion "Lauf10!" geht in ihre elfte Runde. Ziel ist es, die Teilnehmer innerhalb von zehn Wochen für einen Zehn-Kilometer-Lauf fit zu machen. Angesprochen sind unter anderem Sportmuffel, Laufeinsteiger und auch Hobbyläufer.Am Laufprojekt der Abendschau im Bayerischen Fernsehen, dem Bayerischen Leichtathletik-Verband sowie der Technischen Universität München beteiligen sich auch die Laufgemeinschaft Ludwigschorgast und die SGB Stadtsteinach. Offizieller Auftakt von "Lauf10!" ist der 30. April. Ab diesem Termin steigern die Teilnehmer in zehn Wochen nach zwei professionellen Trainingsplänen ihre Fitness und Ausdauer. Das Laufprojekt endet mit dem großen Finallauf am 13. Juli in Wolnzach, wo etwa 4000 Starter erwartet werden. Die LG Ludwigschorgast bietet auch einen eigenen Abschlusslauf an, nach dem im familiären Rahmen bei einer kleinen Feier die Urkundenübergabe stattfindet.In welcher Zeit die Zehn-Kilometer-Strecke bewältigt wird, spielt keine Rolle. "Wir leben die Philosophie von Lauf10! und werden auch nicht mit der Stoppuhr an Wettkämpfen teilnehmen", sagt Michael Kraus von der LG Ludwigschorgast, die sich zum dritten Mal an dem Projekt beteiligt."Mit dem Trainingsplan, Disziplin und etwas eisernem Willen ist das zu schaffen", findet Kraus motivierende Worte. Der Laufexperte hat 1989 an der Sportschule Grünwald in München seine Prüfung zum Trainer Leistungssport Leichtathletik abgelegt und ist Lauf-Tutor des Bayerischen Leichtathletikverbands. Kraus und sein "Lauf10!"-Betreuerteam achten auf eine "professionelle und schonende Trainingsgestaltung". Es sind auch Läufer willkommen, die bisher nur hin und wieder die Laufschuhe schnüren und nun mit einem strukturierten Trainingsplan eine Zehn-Kilometer-Strecke bewältigen wollen.Die Ludwigschorgaster bieten allen Interessierten am 27. April (19 Uhr) im Gemeindezentrum (Rathaus) in Ludwigschorgast eine Infoveranstaltung an. Dort wird es auch eine Beratung über die richtige Schuhwahl geben. Zudem spricht der Kulmbacher Sportmediziner Dr. Florian Wenk über die Themen "Was ist aus medizinischer Sicht wichtig für den Laufanfänger" und "Dehnen und funktionelles Training - warum macht das Sinn?". Am 30. April (19 Uhr) folgt dann der Laufeinstieg. Treffpunkt ist in Wirsberg am Schwimmbadparkplatz. Anmeldungen für die Laufgruppe der Ludwigschorgaster gehen an Michael Kraus (Telefon 09227/972090, E-Mail: vorstand@lg-ludwigschorgast.de ).Auch die SGB Stadtsteinach bietet regelmäßig einen "Lauf10!"-Treff unter fachkundiger Leitung an.Wer mit der SGB Stadtsteinach trainieren will, kann sich ab sofort bei Helga Kauper (Telefon: 09221/65124 oder 0175 3624159, E-Mail: helga.kauper@gmx.de ) anmelden.Weitere Informationen finden sich auf auf den Internetseiten: www.lg-ludwigschorgast.de und www.steinachtallauf.de