In zehn Landschaftspflegeverbänden werden Lebensräume aufgewertet

Die Initiative "Natürlich Bayern - insektenreiche Lebensräume" ist mit insgesamt 30 Einzelprojekten das derzeit größte Projekt in Bayern zur Förderung der Insektenvielfalt. Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber (FW) aus Pinzberg betonte bei der Aussaat einer Blühfläche in Ottobeuren (Landkreis Unterallgäu) im Rahmen des Projekts: "Der Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen ist eine generationenübergreifende Gemeinschaftsaufgabe. Wir müssen den Naturschutz gemeinsam passgenau in die Fläche bringen."

Neben dem Projekt in Ottobeuren laufen laut Pressemitteilung des Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz derzeit Projekte von folgenden neun weiteren Landschaftspflegeverbänden (LPV): Dachau, Donau-Ries, Fränkische Schweiz zusammen mit dem LPV Weidenberg und Umgebung, Freising, Kelheim, Mittelfranken, Rottal-Inn, Augsburg und Straubing-Bogen.

Die Initiative "Natürlich Bayern" mit einem Gesamtvolumen von drei Millionen Euro ist Teil des Blühpakts Bayern und ein erster Baustein zur Umsetzung des Begleitgesetzes zum Volksbegehren Artenvielfalt. "Im Rahmen des Volksbegehrens plus und der Umsetzung unseres Begleitgesetzes bringen wir mit der Initiative gemeinsam mit Gemeinden, Landwirten und Landschaftspflegeverbänden ein neues Großprojekt zum Artenschutz in ganz Bayern auf den Weg", sagte Glauber, "unser Ziel ist klar: Wir wollen ein blühendes Bayern und insektenreiche Lebensräume schaffen."

Durch das große Engagement der Landschaftspflegeverbände würden dabei alle Regionen in Bayern erreicht werden. Das Projekt "Arten-Reiche" in Ottobeuren hat ein Volumen von insgesamt rund 60 000 Euro.

Im Rahmen der Initiative "Natürlich Bayern" werden Flächen von Kommunen, Landwirtschaft und Gewerbe zu artenreichen Lebensräumen von Insekten aufgewertet. Die Population der Insekten kann sich über diese neuen Trittsteine und Korridore wieder besser vernetzen und verbreiten. Das soll deren langfristige Existenz sichern.

Verwendet wird dabei ausschließlich gebietseigenes Saat- und Pflanzengut, das seltenen und bedrohten Wildbienen und anderen Insektenarten zugutekommt.

Die Projekte werden in den nächsten fünf Jahren vom Deutschen Verband für Landschaftspflege und den Bayerischen Landschaftspflegeverbänden zusammen mit der Naturschutzverwaltung in ganz Bayern umgesetzt. Die ersten zehn Projekte sind im Mai dieses Jahres mit einer zweijährigen Laufzeit gestartet. red