In "World Rookie Tour" gerutscht

Die "World Rookie Tour" ist eine weltweit ausgetragene Wettbewerbsserie für Snowboard-Nachwuchsfahrer. Die Veranstaltung hat Tourstops auf der ganzen Welt. Von Chile über Neuseeland nach Japan, Schweiz und natürlich Österreich. Man kann sich für einzelne Stationen qualifizieren oder auch die ganze Serie mitfahren.

Mia Grempel aus Coburg wurde aufgrund ihrer guten Leistungen vom deutschen Nationaltrainer Benedikt Bauer nominiert. Das deutsche Nationalteam nimmt an der "World Rookie Tour" teil.

Für den letzten Tourstop, das Finale am Kitzsteinhorn in Zell am See-Kaprun, hatte sich die für den WFC Coburg-Neukirchen startende Snowboarderin mit dem dritten Platz bei der Deutschen Meisterschaft im "Big Air", qualifiziert - ebenso Grempels Teamkollegin Marie Hahnl. Der Wettbewerb ging über eine Woche. Montag und Dienstag absolvierten die jungen Sportler Trainingseinheiten.

Am Mittwoch fanden die Qualifikationen für die Finale am Samstag statt. Grempel schaffte es als einzige Deutsche in ihrer Altersklasse (bis 16 Jahre) sich einen Finalplatz zu sichern. Das gilt in Fachkreisen als eine kleine Sensation. Eigentlich war der Gedanke der Coburgerin, einfach mal mitzufahren, um bei einem internationalen Wettbewerb Erfahrungen zu sammeln.

Umso erfreulicher war es, dass Grempel direkt ins Finale fuhr. Ihre Teamkollegin musste dagegen die Heimreise antreten.

Die WFC-Fahrerin zeigte einen soliden Lauf mit einem "Frontside 180" am ersten Kicker und "Straight Air mit Stiffy Grab" am zweiten. Dann einen "180 übers Nuckle", einen "Switch FS 360" und einen "50:50 to FS 180" am Rail, eine Art Treppengeländer. Damit wurde sie Sechste.

Viele neue Kontakte geknüpft

Grempel knüpfte Kontakt zu anderen internationalen Fahrern. Die ganze Woche Englisch zu sprechen, fand sie auch gut. Die Wettbewerbssaison ist nun fast zu Ende.

Im April gibt es zum Abschluss noch einen Termin der Snowboard-Serie "Välley Rälley" im Zillertal. mgr