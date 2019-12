In Wohnung eingestiegen

Während des Weihnachtsurlaubes der Bewohner stiegen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung im Bamberger Nordosten ein. Zwischen Montag und Donnerstagabend verschafften sich die Unbekannten über den Balkon des Mehrfamilienhauses in der Kantstraße Zugang zu den Wohnräumen. Inwieweit die Diebe bei ihrer Suche Wertgegenstände erbeuteten, muss noch geklärt werden. Sie hinterließen allerdings einen Sachschaden von rund 2000 Euro und entkamen unerkannt. Zeugen, die in der Zeit von Montag bis Donnerstag verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge bei dem Anwesen in der Kantstraße, nahe des Fußweges zwischen der Weißenburgstraße und der Feldkirchenstraße, beobachtet haben, melden sich bei der Kripo Bamberg . red