In Wohnhaus eingestiegen

In ein Wohnhaus in Memmelsdorf brachen unbekannte Täter im Laufe des Wochenendes ein. Mit Wertgegenständen gelang ihnen unerkannt die Flucht. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter im Zeitraum zwischen Freitag, circa 17 Uhr, und Montag, gegen 11 Uhr, über die gewaltsam geöffnete Terrassentür Zutritt zu dem Anwesen in der Ringstraße. Dabei richteten sie einen Sachschaden von rund 300 Euro an. In den Zimmern durchsuchten die Einbrecher das Mobiliar und erbeuteten zahlreiche Briefmarken sowie einige Münzen. Mit ihrer Beute im Wert von mehreren hundert Euro entkamen die Einbrecher dann unbehelligt. Zeugen, die zu besagter Zeit verdächtige Beobachtungen in der Ringstraße, nahe der Hans-Gick-Straße, gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kripo Bamberg unter Telefon 0951/9192-491 zu melden. red