In Wirsberg ist viel geboten

Rechtzeitig vor Beginn der Sommerferien hat der Markt Wirsberg sein 30. Ferienprogramm fertiggestellt. Kindern und Jugendlichen wird im Luftkurort jede Menge Spiel, Spaß und Spannung geboten. Auch Kinder aus Nachbargemeinden können mitmachen.

Der DLRG-Ortsverband lädt zur Abnahme des Frühschwimmerabzeichens "Seepferdchen" und des Deutschen Jugendschwimmabzeichens in Bronze, Silber und Gold ein - jeden Samstag (bei Badewetter) ab 18 Uhr im Sommerbad.

Der Kinderclub der Kirchengemeinde führt für Kinder ab sechs Jahren am Donnerstag, 1. August, von 10 bis 14 Uhr eine Schnitzeljagd durch. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist erforderlich bis zum 29. Juli bei Susanne Sommerer (09227/73139).

Es geht auf den Bauernhof

"Bauernhof erleben" lautet der Titel der Veranstaltung, zu der Martina Pietsch am Dienstag, 6. August, von 14 bis 17.30 Uhr einlädt. Teilnehmen können an der Veranstaltung auf dem Erlebnisbauernhof der Familie Purucker in der Au Kinder im Alter von fünf bis zwölf Jahren. Die Gebühr beträgt 15 Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich bei Martina Pietsch (0171/7071004).

Zu einem Erlebnistag bei der Feuerwehr laden die Floriansjünger alle Kinder und Jugendlichen am Samstag, 10. August, von 14 bis 16 Uhr beim Hallenfest am Feuerwehrgerätehaus ein. Es werden Spiele rund um das Thema Feuerwehr angeboten, bei denen es tolle Preise zu gewinnen gibt. Auch Rundfahrten mit dem Feuerwehrauto sind möglich.

Bogenschießen

Ein Bogenschießen-Schnuppertag mit Sabine und Gerhard Leuschner findet am Samstag, 17. August, statt. Jugendliche ab zwölf Jahren sind dazu eingeladen. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Bogenschießplatz am Hegnich. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist erforderlich unter 09227/6999 oder 0175/1968157.

Auch zum Schnupperschießen mit dem Luftgewehr wird eingeladen. Die Schützengesellschaft Wirsberg veranstaltet dieses am Dienstag, 20. August, ab 17.30 Uhr im Schützenhaus. Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren können teilnehmen. Die Teilnahme ist kostenlos. Es ist keine Anmeldung erforderlich.

Das Ferienprogramm beinhaltet viele weitere tolle Angebote.

Das Programmheft wird in der Kindertagesstätte, in der Schule, im Schwimmbad und in den Banken und Geschäften ausgelegt. Es steht auch auf der Homepage der Gemeinde unter www.wirsberg.de. red