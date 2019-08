Jeweils am ersten Sonntag im Monat findet im Seelsorgebereich Gottesgarten ein etwas anderer Gottesdienst statt: Immer an einem anderen Ort und zu unterschiedlichen Zeiten. Am Sonntag, 1. September, ist der Treffpunkt an der Begegnungsstätte an der Straßenkreuzung zwischen Oberlangheim und Uetzing. Um 17 Uhr lassen Otto Schneider, Klosterlangheim und der Bildhauer Clemens Muth aus Unterneuses "In Wind und Weite die Liebe und Güte spüren". Die musikalische Gestaltung übernimmt "MixDur" aus Ebensfeld. red