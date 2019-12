In Weyhausenstraße Autos beschädigt

In der Zeit von Freitag, 22. November, bis Donnerstag, 28. November, ist es auf einem Parkplatz in der Weyhausenstraße in Forchheim zu mehreren Sachbeschädigungen an Autos gekommen. Sowohl an einem schwarzen Hyundai als auch an einem grauen 3er BMW und einem weißen VW-Transporter wurde jeweils die Heckklappe zerkratzt. Der Gesamtschaden wird auf 2300 Euro geschätzt. Täterhinweise nimmt die Polizeiinspektion Forchheim unter Telefon 09191/7090-0 entgegen.