In welchen Erlebnissen der Genuss des Coburger Landes steckt

"Jeder hat sie, die Momente, in denen man sich sagt: das ist Heimat für mich. Der eine beim Biss in die Coburger Bratwurst, die andere beim Anblick der Veste oder wieder andere beim Radeln durch das Rodachtal. In all diesen Erlebnissen steckt der Genuss des Coburger Landes", heißt es in einer Pressemitteilung der Coburg Stadt und Land aktiv GmbH (CSL), die damit zur Teilnahme an einem Fotowettbewerb zu genussvollen Augenblicken aufruft. Worum geht es? Die Antwort lautet: "Zeigen Sie uns Ihre liebsten Heimatmomente, egal, ob in der Natur, auf dem Teller oder in der Stadt". Bilder aus Stadt und Landkreis Coburg können bis 11. August (Einsendeschluss) eingereicht werden. Mitmachen kann beim Fotowettbewerb jeder, ob Jung ob Alt, mit Handy- oder digitaler Spiegelreflexkamera. Ausschlaggebend sind die Motive, nicht die technische Raffinesse des Ergebnisses. Wichtig ist dabei, dass die Fotos in Stadt und Landkreis Coburg aufgenommen wurden. Die Bilder müssen per E-Mail eingesendet und das Teilnahmeformular muss vollständig ausgefüllt sein. Alle wichtigen Informationen sowie die detaillierten Teilnahmebedingungen zum Fotowettbewerb "Das Coburger Land genießen" gibt es online auf www.fotowettbewerb-coburg.de. An einer Teilnahme Interessierte können die Veranstalter auch über die Telefonnummer 09561/5149146 oder per E-Mail an fotowettbewerb@regionalmanagement-coburg.de kontaktieren. Die Jury mit Wolfram Hegen (Chefredakteur ITV), Klaus Wöhner (Vorsitzender Fotoclub Coburg) und Laura Ell (Projektmanagerin CSL), bewertet die eingereichten Bilder. Es gibt laut Mitteilung tolle Preise zu gewinnen. Hauptpreis ist eine Ballonfahrt mit dem Ballonsportclub Hildburghausen über die Region oder das Rodachtal. red