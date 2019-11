In Weißenbrunn geht es mit dem FWV weiter

Nachdem im letzten Jahr Erhard Barthel, der langjährige Obmann, verstorben war, bangte die Ortsgruppe Weißenbrunn des Frankenwaldvereins (FWV) um ihren Fortbestand. Es galt, mehrere Ämter neu zu besetzen. Schließlich war Barthel nicht nur Obmann, sondern auch Schriftführer, Wander- und Wegewart sowie Pressewart in Personalunion.

Man dachte bereits offen über die Auflösung des Vereins nach, als sich doch noch einige engagierte Weißenbrunner bereiterklärten, für die Ortsgruppe Verantwortung zu übernehmen.

Daher wurde am vergangenen Sonntag in den Gemeindesaal des Rathauses zur außerordentlichen Mitgliederversammlung eingeladen. Die stellvertretende Obfrau Kathi Oßmann konnte neben 26 wahlberechtigten Mitgliedern auch den Bürgermeister Egon Herrmann und den Hauptvorsitzenden des Frankenwaldvereins, Dieter Frank, begrüßen.

Frank ging in einer kurzen Ansprache darauf ein, dass es ein Zeichen unserer heutigen Gesellschaft sei, dass immer weniger Menschen Verantwortung im Ehrenamt übernehmen würden. Es freue sich deshalb umso mehr, dass sich in Weißenbrunn ein junges Team gefunden hat, welches den Traditionsverein in die Zukunft führen will. Frank übernahm auch die Leitung der Wahl, welche reibungslos vonstattenging. Somit wurde Florian Heublein zum Obmann und Theresa Alex zu dessen Stellvertreterin gewählt. Das Amt des Kassiers wird zukünftig von Christoph Hohlweg begleitet. Weiterhin wurden die Ämter des Wanderwartes (Christian Uhl) und des Wegewartes (Gerolf Heublein) neu besetzt. Als Kassenprüfer konnten Gerhard Pohl und Pfr. Christoph Teille gewonnen werden.

Die Beisitzer im Ausschuss sind für die folgenden drei Jahre Kathi Oßmann, Betti Barthel, Michael Bohl, Andrea Oehrlein und Hubert Zipfel.

Der frisch gewählte Obmann Heublein bedankte sich für das ihm entgegen gebrachte Vertrauen. Er zeigte sich erfreut darüber, dass auch einige erfahrene Mitglieder weiterhin dem Ausschuss angehören und den "Neuen" mit Rat und Tat zur Seite stehen wollen.

Heublein kündigte an, dass die alljährliche Weihnachtsfeier am 20. Dezember um 19 Uhr im Gasthaus Räther stattfinden wird und man Anfang des nächsten Jahres über das weitere Vorgehen und über die Termine für 2020 in der Ortsgruppe beraten wird. red