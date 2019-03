In Weisendorf tut sich was

Dem Grundsatz, der Innenentwicklung Vorrang vor der Außenentwicklung einzuräumen, mag im planerischen Fachdiskurs wohl kaum jemand widersprechen. Bei der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses wurden gleich sieben Bauanträge, Voranfragen und Anträge auf Vorbescheid behandelt, die sich ausschließlich mit neuen Wohnnutzungen im Innenbereich beschäftigten.

Bis auf einen Antrag auf Vorbescheid zum Neubau eines Einfamilienhauses an der Vorstadtstraße wurden alle Anträge positiv beschieden. Wie Zweiter Bürgermeister Karl-Heinz Hertlein ausführte, sollen zwei Grundstücke an der Vorstadtstraße geteilt und ein Einfamilienhaus mit Garage gebaut werden und die Zufahrt über eine Privatstraße erfolgen. Aber die Planung des Einfamilienhauses kollidiere mit dem Mischwasserkanal des Marktes Weisendorf, der nicht überbaut werden darf. "Sieht ein Architekt sowas nicht", hieß es kopfschüttelnd im Ausschuss, denn es muss außerdem für eventuelle Reparaturarbeiten ein Schutzstreifen von vier Metern freigehalten werden.

Kanal ist eingetragen

Zwar werde die Bebauung des Grundstückes vom Markt Weisendorf ausdrücklich gewünscht, aber der Kanal ist auch im Grundbuch eingetragen. Damit lehnte der Bau- und Umweltausschuss das gemeindliche Einvernehmen zur geplanten Errichtung des Einfamilienhauses mit Garage aufgrund des bestehenden Leitungsrechts ab.

An der Vorstadtstraße soll aber noch mehr Wohnraum entstehen, so sieht dies ein Antrag auf Vorbescheid für den Neubau von vier Doppelhaushälften mit Garage vor. Auch in diesem Fall sollen zwei Grundstücke geteilt werden und eine Wohnung pro Doppelhaushälfte errichtet werden. Die Grundstücksgrößen variieren zwischen 328 und 351 Quadratmetern. Die Doppelhäuser sollen ein Satteldach mit 40 Grad Dachneigung und Dachgauben entsprechend der Dachgaubensatzung des Marktes Weisendorf erhalten, wobei ein drittes Vollgeschoss entsteht. Die Zufahrt wird bei drei Doppelhaushälften über eine Privatstraße erfolgen, und auch in diesem Fall wird auf den Mischwasserkanal und dem freizuhaltenden Schutzstreifen hingewiesen. Die Befreiungen wegen Überschreitung der Baugrenze, der Dachneigung und der Dacheindeckung wurde in Aussicht gestellt.

Künftig wird Butter veredelt

Als erfreulich bezeichnete Sitzungsleiter Hertlein die beantragte Nutzungsänderung eines Drogeriemarktes an der Hauptstraße zu Gewerberäumen zur Veredelung von Butter, Kräutern und Gewürzen. In dem ehemaligen Drogeriemarkt war auch schon die Galerie "fuenFinga" beheimatet. Nun sollen Gewerberäume einziehen und drei Teilzeitkräfte beschäftigt werden. Die Anlieferung der Butter soll einmal wöchentlich mit einem Kleintransporter, in Ausnahmefällen mit einem 7,5-Tonner-Lkw erfolgen, die Auslieferung der veredelten Butter ein- bis zweimal wöchentlich ebenfalls mit diesen Fahrzeugen. Die Be­ und Entladung erfolgt auf den beiden Stellplätzen vor der Schiebetür des Gebäudes in der Seitenstraße.

Die Maschinenlautstärke beträgt durchgängig 45 db (Kühlaggregate), max. 75 db während der Produktion, die ausschließlich tagsüber erfolgen soll. Es soll keine nennenswerten Geruchsemissionen geben. Von den vorhandenen fünf Stellplätzen waren vier dem ehemaligen Drogeriemarkt zugeordnet und stehen nun zur Verfügung, so dass die Stellplatzpflicht erfüllt wird. Der Ausschuss stimmte der beantragten Nutzungsänderung ohne Diskussion zu.