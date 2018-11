In Vorfreude auf Weihnachten

Seit Jahren ist der Rentweinsdorfer Advents- und Weihnachtsmarkt einer der ersten in der Region. Aus verschiedenen Gründen hatte der Veranstalter, der FC Rentweinsdorf, im vergangenen Jahr den Markt vom Volkstrauertag (Sonntag) auf den Samstag davor verlegt. Mit Erfolg, wie sich zeigte. Zahlreiche Anbieter von Advents- und Weihnachtsartikeln beteiligten sich am Markt. Auffällig waren zahlreiche Stände mit selbst gefertigten Handarbeiten. Zum Erfolg des Marktes trug die Prinzengarde des Sportvereins bei, die die Bewirtung übernommen hatte. FC-Vorsitzender Kurt Paulus und "Managerin" Silvia Haagen-Kaim freuten sich über den guten Besuch. Der Erlös fließt in die Jugendarbeit des FC. sch