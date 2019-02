In virtuellen Abgründen

"Die Netzwelt", ein Schauspiel von Jennifer Haley, führt das Fränkische Theater Schloss Maßbach zwei Mal im Kreis Haßberge auf. Das Ensemble kommt nach Ebern und nach Haßfurt. Die Vorstellung in Ebern findet am Dienstag, 12. März, um 19.30 Uhr im FTE-Saal statt und in Haßfurt am Dienstag, 19. März, um 20 Uhr in der Stadthalle. Die Karten gibt's an der Abendkasse.

Worum geht es? "Die Netzwelt" von Jennifer Haley ist nach den Angaben des Theaters ein packender Krimi über Technologie und menschliches Begehren im anbrechenden virtuellen Zeitalter. Die Fragen, die er stellt, zielen unmittelbar auf die Fundamente des Rechts: Wessen Gesetz gilt im Internet? Wie real ist die virtuelle Welt?

Traum und Wirklichkeit

Der Traum von der totalen Freiheit: Die "Netzwelt", eine technisch optimierte Version des heutigen Internets, ist eine virtuelle Welt, echter als die Wirklichkeit, in der die Kunden unter fremden Identitäten ihre geheimsten Wünsche wahr werden lassen können.

Doch als die junge Ermittlerin Morris das "Refugium" unter die Lupe nimmt - ein virtueller Club, der betrieben wird von dem Geschäftsmann Sims - offenbaren sich auch die Abgründe hinter der Fassade der perfekten Simulation. Dort floriert das Geschäft mit des Menschen dunkelsten Begierden, mit Sex und Gewalt. Morris schickt den verdeckten Ermittler Woodnut ins "Refugium". Dort begegnet er dem Mädchen Iris, einem von Sims' digitalen Geschöpfen. Er entschließt sich, Iris zu befreien. Mit fatalen Folgen.

Die Schauspieler

Die Regie führt Sandra Lava. Es spielen: Tonia Fechter, Marc Marchand, Ingo Pfeiffer, Georg Schmiechen, Silvia Steger. red