In Unterfranken auf Platz 3

Erfolg für die "18+"-Turnerinnen des TV Sand: Beim Regionalentscheid Unterfranken in Hösbach haben sie Platz 3 belegt.

Kurz vor dem Wettkampf stand der Start der Sander Mannschaft noch auf der Kippe, da nicht genügend Turnerinnen an diesem Tag und in dieser Altersklasse zur Verfügung standen. Dank des Einsatzes der ehemaligen Turnerin und mittlerweile Trainerin Franziska Prokein sowie der Bereitschaft von Emma Lechner und Jacqueline Hatzenbühler aus den jüngeren Jahrgängen war der TV Sand mit Sarah Krines, Franziska Prokein, Emma Lechner und Jacqueline Hatzenbühler in Hösbach vertreten.

Von der vermeintlich schlechteren Ausgangslage war am Wettkampftag nichts zu bemerken. Die Mannschaft turnte durchweg saubere Übungen in den vier Disiplinen Sprung, Barren, Balken, Boden und erreichte im Bezirk den dritten Platz und nahm die Bronzemedaille mit nach Hause. tr