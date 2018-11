In Tettau entsteht für drei Millionen Euro eine zukunftsorientierte Wohnanlage

Symbolisch stechen Tettaus Bürgermeister Peter Ebertsch (BfT) sowie die Geschäftsführer Gerd Sambale von der saco GmbH, Thomas Wächter vom Bauunternehmen Wächter und Martin Schülein von "Pflege ohne Grenzen" in den harten Boden. Mit dem Vorstandsmitglied Harry Weiß und Gewerbekundenbetreuer Fritz Kempf von der Sparkasse Kulmbach-Kronach geben diese damit den offiziellen Startschuss für den Neubau der neuen Wohnanlage in der Siedlungsstraße.

Zentral im Ortskern von Tettau gelegen, entsteht hier ein dreigeschossiger Baukörper mit sieben hochwertigen barrierefreien Zwei- bis Drei-Zimmer-Wohnungen im Garten- beziehungsweise Erdgeschoss sowie im Obergeschoss eine ambulant betreute Wohngemeinschaft für zwölf Bewohner. Die Vorfreude und der Stolz über das ehrgeizige, insgesamt mit drei Millionen Euro veranschlagte Projekt war sowohl auf der Baustelle, als auch beim anschließenden kleinen Festakt im Glas-Café in Kleintettau deutlich spürbar.

Geschäftsführer Martin Schülein von "Pflege ohne Grenzen" informierte über die entstehende ambulant betreute Wohngemeinschaft, die erste und bisher einzige dieser Art im Landkreis Kronach. Vom "betreuten Wohnen" unterscheidet sich diese durch eine ständige Betreuung. "Wir verfolgen das Ziel, dass Menschen im Alter weiter selbstbestimmt leben können, dabei nicht allein sind und auch nicht in ein Heim gehen müssen", betonte er. Gespräche in diese Richtung habe es bereits vor drei Jahren mit Bürgermeister Peter Ebertsch gegeben. Umso mehr freue er sich, dieses Vorreiterprojekt nunmehr tatsächlich umsetzen zu können.

"Das ist ein großer Tag für Tettau, aber auch für uns", schloss sich Gerd Sambale seinen Ausführungen an. Ausschlaggebend für seine Investition sei die ideale Lage - innerörtlich und zentrumsnah. Um das Gebäude gibt es eine grüne Freizeitanlage inklusive Teich. Die sieben Wohnungen mit einer Größe zwischen 48,5 qm und 74,5 qm ermöglichten ein selbstbestimmtes Leben in jeder Lebenssituation.

Laut Thomas Wächter von der ausführenden Baufirma will man bis zum Winter die Bodenplatte aufgebracht haben, damit im Frühjahr der Rohbau in die Höhe gehen könne. Die Fertigstellung ist für Frühjahr 2020 angedacht.

Die Sparkassen-Vorstandsmitglieder Steffen Potstada und Harry Weiß zeigten sich überzeugt, dass es sich dabei um ein zukunftsfähiges Konzept handle und man freue sich, einen Beitrag zu diesem Leuchtturmprojekt für die Menschen in der Region leisten zu können.

"Ihr habt einen tollen Chef. Was er in sechs Jahren in Tettau gewuppt hat: allen Respekt, Chapeau! Solche Mitbürger kann man sich nur wünschen", lobte der Bürgermeister Peter Ebertsch den Geschäftsführer Martin Schülein. Bei seiner Bürgermeisterkandidatur habe er sich u.a. vorgenommen, Bürgern ein lebenslanges Wohnen in der Heimat zu ermöglichen. "Diese Zielsetzung haben wir heute mit diesem Meilenstein erreicht", freute sich Peter Ebertsch. hs