In syrischen Wohnzimmern

Im Landkreis Haßberge leben Menschen aus vielen Ländern. Die meisten von ihnen sind sehr glücklich, wenn sie von ihrer alten Heimat erzählen können, etwa wie das Alltagsleben dort aussieht, was gegessen wird, welche Feste man feiert, welche traditionelle Kleidung getragen wird und welche typischen Klänge sie mit ihrer Heimat verbinden. Die Gastfreundschaft spielt in vielen Herkunftsländern eine große Rolle. Mit der "Weltreise durch Wohnzimmer" gibt es einen Eindruck vom Wunschreiseland aus erster Hand in nur zwei Stunden. In ihren vier Wänden berichten die "Reiseleiter" von den Ländern, aus denen sie kommen. Auf dem Reiseplan für Ebern stehen England, Syrien und Äthiopien. Nach dem Auftakt in einem englischen Wohnzimmer im Januar geht die Reise weiter in ein syrisches Wohnzimmer am Freitag, 13. März, um 19 Uhr. Anmeldung erfolgt unter www.vhs-hassberge.de; Tel. 09531/6463 red