In Sterpersdorf packen alle mit an

Auch in diesem Jahr war das Pfarrfest in Sterpersdorf vom Wetter begünstigt. Zahlreiche Gäste ließen sich im Pfarrgarten mit Speis und Trank verwöhnen.

Bereits am Samstagabend war der Pfarrgarten mit Gästen gut gefüllt, gab es doch die Möglichkeit bei einem Dämmerschoppen gemütlich beieinanderzusitzen.

Plausch unter alten Bäumen

Nach dem Gottesdienst in der Vituskirche am Sonntag mit Dekan Kilian Kemmer konnten es sich die Gäste im Garten hinter dem Pfarrhaus unter dem alten Baumbestand bequem machen. Besonders zum Mittagessen und zum Kaffeetrinken waren die Plätze vollständig belegt. Außerdem wurde zusätzlich zu den Bänken an der frischen Luft auch ein Zelt aufgebaut und mit Sitzmöglichkeiten versehen.

Für den reibungslosen Ablauf sorgten die Mitglieder des Kirchenrats und des Pfarrgemeinderats um Kirchenpfleger Friedrich Lunz und Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Michael Zenkel mit Unterstützung aus der Gemeinde.

Zahlreiche Helfer waren auch für die Versorgung mit Getränken und für die Zubereitung und Verteilung des Essens nötig. Besonders der in Folie gegarte Lammbraten hat in Sterpersdorf Tradition. Die Portionen des selbst zubereiteten Gerichts waren im Nu an die Frau bzw. den Mann gebracht. Die weiteren Gäste brauchten aber dennoch nicht zu darben, denn es gab Braten und Gegrilltes sowie Bratwürste in ausreichender Menge.

Wünsche flogen mit Ballons los

Zahlreiche Helferinnen sorgten an großen Kesseln dafür, dass die Klöße rechtzeitig zum Braten fertig waren. Die Klöße mussten aus Kloßteig hergestellt und in einem Kessel sorgsam bei kleiner Temperatur gekocht werden.

"Dafür ist viel Erfahrung nötig, damit die Klöße nicht verkochen", wissen die Damen. Am Nachmittag kamen dann die Freunde von Kaffee und Kuchen auf ihre Kosten. Besonders die Kiegli waren sehr begehrt.

Die Gewinner des letztjährigen Ballonflugwettbewerbs konnten nach dem Essen ihre Preise abholen. Auch für dieses Jahr hatten die Helfer wieder Luftballons vorbereitet, die mit einer Adresskarte versehen von den Kindern auf die Reise geschickt werden konnten. Außerdem konnten sich die Kinder im Pfarrgarten mit den Spielgeräten vergnügen.

Erlös für St. Vitus

Der Erlös des Pfarrfestes wird für die Instandhaltung der Pfarrkirche St. Vitus und der Antoniuskapelle verwendet.