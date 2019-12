In Stadt und Landkreis: Frauenliste plädiert für eine Jugendvertretung

"Geballte Frauenpower" im Hotel Rebhan in Neukenroth: Die Frauenliste nominierte ihre Kandidatinnen für den Stadtrat und für den Kreistag und definierte klare Ziele als Richtschnur auf der Agenda. Thema Nummer eins ist aber auf jeden Fall der Wunsch nach mehr Mitsprache für die Jugend. Es soll sowohl für die Stadt als auch für den Kreis jeweils eine Jugendvertretung geben. "Die Jugendlichen sollen ihre eigenen Interessen gegenüber der Kommunalpolitik vertreten", sagte die Listenführerin für die Stadt Kronach, Martina Zwosta.

Einigkeit und Zusammenhalt

Nach einem aufmunternden "auf geht's ihr Damen, wir tun, was wir sagen", von der Vorsitzenden Silke Wolf-Mertensmeyer legten die Kandidatinnen auch gleich los. Sie demonstrierten nicht nur Einigkeit und Zusammenhalt, sondern jeweils auch eine Prioritätenliste für die Stadt und für den Landkreis.

Und sie zeigten, dass selbst eine Nominierungsveranstaltung nicht ganz auf den Humor verzichten muss. Ein selbstbewusstes: "Wir können miteinander lachen und werden trotzdem ernst genommen," fand großen Anklang.

Ein vergeblicher Kampf

Zwosta plädierte nicht nur für das Jugendgremium, sondern auch für seniorengerechte Wohnungen im Bürgerspital. "Dadurch wird es für ältere Mitmenschen leichter, wieder am öffentlichen Leben teilzunehmen und vor allem auch einzukaufen", betonte sie. Ausgebaut werden solle auch das innerstädtische Radwegenetz mit der Anbindung aller Stadtteile. "Und wir stehen für die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum. Es war gerade die Frauenliste, die leider vergeblich gegen den Verkauf der Kronacher Wohnungsbau gekämpft hat", so Zwosta.

Sozialer Wohnungsbau gehöre in städtische Hand. "Und wir unterstützen auf jeden Fall das Mobilitätskonzept, mit sozial verträglichen Tarifen, um die Menschen zum Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel zu bewegen."

Auch im Bezug auf Grünpflanzungen, Parkanlagen, Straßen und Wildwuchs hat die Frauenliste eine ganz klare Meinung: "Wir brauchen ein Gestaltungskonzept, um den willkürlichen Eingriffen in ein gewachsenes Stadtbild Einhalt zu gebieten", so Zwosta. Auf der Agenda für die Stadt stehen darüber hinaus aber auch die Barrierefreiheit, der Ausbau der Kinderbetreuung speziell in den Ferienzeiten an öffentlichen Schulen, die Förderung des regionalen Handels sowie erneuerbare Energien.

Weiblicher und jünger

Für die Frauenliste im Kreis Kronach fasste Petra Zenkel-Schirmer die Ziele zusammen. Auf Platz eins hat es demnach das Wasserschutzmanagement geschafft, das sie als enorme Zukunftsaufgabe ansieht. "Und wir möchten einen außergewöhnlichen Lucas-Cranach-Campus, denn Kronach soll zur familienfreundlichsten Hochschulregion Deutschlands werden", forderte sie.

Dafür brauche es ein abgestimmtes Organisationsteam, das im günstigsten Fall aus gleich vielen Frauen und Männern besteht. Außerdem solle die Zusammensetzung von üblichen Standards abweichen und nicht nur weiblicher, sondern vor allem auch jünger werden.

Große Priorität legen die Kandidatinnen aber vor allem auch auf den Frauennotruf und das Frauenhaus. Den Notruf gelte es weiter zu verbessern. "Diesbezüglich laufen auch schon Verhandlungen", teilte Zenkel-Schirmer mit. Sie sprach auch über die medizinische Versorgung und, dass finanzielle Anreize für junge Ärztinnen und Ärzte geschaffen werden müssen. "Und wir treten ein für die Denkmalpflege und die Kulturbewahrung. Unsere Kulturbewahrung ist kein Luxus, den wir uns entweder leisten oder auch nach Belieben streichen können, sondern der geistige Boden, der unsere innere Überlebensfähigkeit sichert," zitierte sie Richard von Weizsäcker.