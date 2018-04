In St. Anna wird heute die "Spitaleria" eröffnet

Heute öffnet die neue "Spitaleria" im Kreiskrankenhaus St. Anna in Höchstadt ihre Pforten. Belegte Brötchen, Kuchen und hausgemachte Waffeln sind im Café ebenso erhältlich wie warme und kalte Getränke, teilt das Landratsamt mit. Der gläserne Anbau von St. Anna dient als öffentliches Café, Sozial- und Veranstaltungsraum. Das Gerüst, das die "Spitaleria" momentan noch umgibt, wird bald abgebaut. Die Transparenz, die das neue Café zeigt, spiegelt sich auch im Umgang mit seinen Gästen. Sie können bestimmen, was es zukünftig dort noch gibt und welche Öffnungszeiten es haben soll. Zum Start hat die "Spitaleria" dienstags bis freitags von 11.30 bis 14 Uhr sowie an Wochenenden und Feiertagen von 14 bis 17 Uhr geöffnet. red